Из 1 ц свежих яблок получилось 16 кг сушоных. На сколько килограммов масса сушеных яблок меньше массы свежих

Математика
Из 1 ц свежих яблок получилось 16 кг сушоных. На сколько килограммов масса сушеных яблок меньше массы свежих
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84кг............................................
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