Из 1 ц свежих яблок получилось 16 кг сушоных. На сколько килограммов масса сушеных яблок меньше массы свежих

Математика

Из 1 ц свежих яблок получилось 16 кг сушоных. На сколько килограммов масса сушеных яблок меньше массы свежих

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