Na+,Mg+2,Cu+,S-2,H+,N-3,P+3,O-2,C-4,Fe- Распределить на АТОМЫ КАТИОНЫ АНИОНЫ
Химия
Na+,Mg+2,Cu+,S-2,H+,N-3,P+3,O-2,C-4,Fe- Распределить на АТОМЫ КАТИОНЫ АНИОНЫ
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КАТИОНЫ: Na+,Mg+2,Cu+,H+,P+3 АНИОНЫ: S-2,N-3,O-2,C-4,Fe-
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