Na+,Mg+2,Cu+,S-2,H+,N-3,P+3,O-2,C-4,Fe- Распределить на АТОМЫ КАТИОНЫ АНИОНЫ

Химия
Na+,Mg+2,Cu+,S-2,H+,N-3,P+3,O-2,C-4,Fe- Распределить на АТОМЫ КАТИОНЫ АНИОНЫ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАТИОНЫ: Na+,Mg+2,Cu+,H+,P+3 АНИОНЫ:  S-2,N-3,O-2,C-4,Fe-
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