Ребята пожалйста срочно краткую запись

Математика
Ребята пожалйста срочно краткую запись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли 72 Кг По 8 Кг 49 Кг По 7 Кг Сколько Всего Коробок Привезли В Магазин-?
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