Какая басня Крылова близка к пословицам: По себе не судят. Где родился, там и приго??ился. Как аукнется так и откликнется.

Литература

Какая басня Крылова близка к пословицам: По себе не судят. Где родился, там и приго??ился. Как аукнется так и откликнется.

Автор: Гость