Какая басня Крылова близка к пословицам: По себе не судят. Где родился, там и приго??ился. Как аукнется так и откликнется.
Литература
Какая басня Крылова близка к пословицам: По себе не судят. Где родился, там и приго??ился. Как аукнется так и откликнется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеркало и Обезьяна,Волк и Ягнёнок,Мартышка и Очки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д...
Окружающий мир
Математика
Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?