Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?
Математика
Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18-9=9(кг)-картошки. 2)18+9=27(кг)-всего
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