Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?

Математика

Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?

Автор: Гость