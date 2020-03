Раскройте скобки, поставьте глаголы в нужную форму (present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive) 1) I ___________________(read) Fear Street by R.L. Stine this week. 2) They ___________(lo...

Английский язык

Раскройте скобки, поставьте глаголы в нужную форму (present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive) 1) I ___________________(read) Fear Street by R.L. Stine this week. 2) They ___________(love) reading fiction. 3) She __________________(read) a crime story at the moment. 4) I ________________(like) reading since I was five. 5) Reading ______________(to be) a way for me to relax and use my imagination.

