Рекорды Индийского океана

География
Рекорды Индийского океана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Самый тёплый  2. Самый солёный  3. Самый обитаемый (много разных видов флоры и фауны)  4. На первом месте в мире из океанов, по числу омываемых государств: как островных, так и материковых.
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