Запишіть у зошит, до яких явищ належать зазначені явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає " сонячного зайчика ", котиться м'яч, горить ліхтар, випарюють розчин солі. Приклад якого із відомих вам фізичних явищ відсутній? ...
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Запишіть у зошит, до яких явищ належать зазначені явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає " сонячного зайчика ", котиться м'яч, горить ліхтар, випарюють розчин солі. Приклад якого із відомих вам фізичних явищ відсутній? Наведіть приклад фізичного явища.
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