Запишіть у зошит, до яких явищ належать зазначені явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає " сонячного зайчика ", котиться м'яч, горить ліхтар, випарюють розчин солі. Приклад якого із відомих вам фізичних явищ відсутній? ...

Окружающий мир

Запишіть у зошит, до яких явищ належать зазначені явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає " сонячного зайчика ", котиться м'яч, горить ліхтар, випарюють розчин солі. Приклад якого із відомих вам фізичних явищ відсутній? Наведіть приклад фізичного явища.

Автор: Гость