Складить речення зи словамы жито, пысанка, недиля. уведить у речення сова зи знако?? мьякшення
Українська мова
Складить речення зи словамы жито, пысанка, недиля. уведить у речення сова зи знако?? мьякшення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я з друзями в неділю робили писанки а мої батьки жали жито
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите из этого стиха выписать Эпитеты,Метафоры и олицетворения На заре она ??ладко так спит; Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет на я...
Обществознание
Русский язык