Складить речення зи словамы жито, пысанка, недиля. уведить у речення сова зи знако?? мьякшення

Українська мова
Складить речення зи словамы жито, пысанка, недиля. уведить у речення сова зи знако?? мьякшення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я з друзями в неділю робили писанки а мої батьки жали жито
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