Помогите из этого стиха выписать Эпитеты,Метафоры и олицетворения На заре она ??ладко так спит; Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет на ямках ланит. И подушка ее горяча, И горяч утомительный сон, И, чернеясь, бегут на ...
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Помогите из этого стиха выписать Эпитеты,Метафоры и олицетворения На заре она ??ладко так спит; Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет на ямках ланит. И подушка ее горяча, И горяч утомительный сон, И, чернеясь, бегут на плеча Косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна ввечеру Долго-долго сидела она И следила по тучам игру, Что, скользя, затевала луна. И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, Всё бледней становилась она, Сердце билось больней и больней. Оттого-то на юной груди, На ланитах так утро горит. Не буди ж ты ее, не буди... На заре она сладко так спит!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сладко спит; Утро дышит пышет ланит. подушка горяча, горяч сон, чернеясь бегут Косы лентой тучам игру, затевала луна. играла луна, Сердце билось больней юной груди, утро горит.
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