Конспект про афориз, пожалуйста!

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Конспект про афориз, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. гардероб 2. ипподром 3. калькулятор 4. канделябр 5. трельяж 6. альпинист 7. афоризм новый гардероб, женский гардероб, вместительный гардероб старый ипподром, большой ипподром, известный ипподром простой калькулятор, инженерный калькулятор, современный калькулятор золотой канделябр, железный канделябр, красивый канделябр высокий трельяж, деревянный трельяж, старинный трельяж с разрядами, к сожалению, помочь не могу, слишком давно это проходили, уже не помню, боюсь ошибиться
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