Пысыктауыш - -.-.-.-.-. аныктауыш - `´`´`´`´`´`´ толыктауыш - - - - - - - баяндауыш __________ ___________ Бастауыш ___________
Қазақ тiлi
Пысыктауыш - -.-.-.-.-. аныктауыш - `´`´`´`´`´`´ толыктауыш - - - - - - - баяндауыш __________ ___________ Бастауыш ___________
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Гость:
Дұрыс бірі осы жай .....
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