Сколько будут весить при проростании зерновки пшеницы, если при хранении они вес ??ли 4 кг? А) 2кг Б) 6кг В) 8кг Г) 12кг Д) 9кг И почему ???

Биология

Сколько будут весить при проростании зерновки пшеницы, если при хранении они вес ??ли 4 кг? А) 2кг Б) 6кг В) 8кг Г) 12кг Д) 9кг И почему ???

Автор: Гость