Сколько будут весить при проростании зерновки пшеницы, если при хранении они вес ??ли 4 кг? А) 2кг Б) 6кг В) 8кг Г) 12кг Д) 9кг И почему ???
Биология
Сколько будут весить при проростании зерновки пшеницы, если при хранении они вес ??ли 4 кг? А) 2кг Б) 6кг В) 8кг Г) 12кг Д) 9кг И почему ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг потому что идет испарения влаги с зерна
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