Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?

Химия

Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?

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