Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?
Химия
Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XCO3 w(X)=40% w(CO3)=60% M(CO3)=60г/моль 60г -----60% х---------100% х=100г/моль 100-60=40 г/моль М(Са)=40г/моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?
Английский язык
Раскройте скобки, поставьте глаголы в нужную форму (present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive) 1) I _____...
Қазақ тiлi
Пысыктауыш - -.-.-.-.-. аныктауыш - `´`´`´`´`´`´ толыктауыш - - - - - - - баяндауыш __________ ___________ Бастауыш ___________