Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?

Химия
Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XCO3   w(X)=40%  w(CO3)=60%      M(CO3)=60г/моль    60г -----60% х---------100%     х=100г/моль    100-60=40 г/моль  М(Са)=40г/моль
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