Какие четыре группы связи в природе
Окружающий мир
Какие четыре группы связи в природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Связь между неживой и живой природой 2) Связь между природой и человеком 3) Связь между растениями и животными 4) Связь между различными животными
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