Какие четыре группы связи в природе

Окружающий мир
Какие четыре группы связи в природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Связь между неживой и живой природой 2)  Связь между природой и человеком 3)  Связь между растениями и животными 4)  Связь между различными животными
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