найти угловой коэффициент касательной y=корень 4 степени из (8x+9)^3
Математика
найти угловой коэффициент касательной y=корень 4 степени из (8x+9)^3
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