В результате внешнеполитической деятельности царя Федора Ивановича Россия: 1) присоединила территории Причерноморья 2) овладела Волжским торговым путем 3) освободилась от золотоордынской зависимости 4) вернула территории, з...

История
В результате внешнеполитической деятельности царя Федора Ивановича Россия: 1) присоединила территории Причерноморья 2) овладела Волжским торговым путем 3) освободилась от золотоордынской зависимости 4) вернула территории, захваченные шведами во время Ливонской войны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ответ Овладела волжским путём
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какая басня Крылова близка к пословицам: По себе не судят. Где родился, там и приго??ился. Как аукнется так и откликнется.
Ответить
Математика
найти угловой коэффициент касательной y=корень 4 степени из (8x+9)^3
Ответить
Химия
Массовая доля элемента «Х» в веществе, формула которого ХСО3 , равна 40 % . Каков порядковый номер элемента «Х» в Периодической системе элементов Д...
Ответить
Окружающий мир
Какие четыре группы связи в природе
Ответить
Математика
Феруз с папой на рынке купили 18 кг лука и на 9 кг меньше картошки. Сколько всего ово??ей купили отец с сыном?
Ответить