В результате внешнеполитической деятельности царя Федора Ивановича Россия: 1) присоединила территории Причерноморья 2) овладела Волжским торговым путем 3) освободилась от золотоордынской зависимости 4) вернула территории, з...

История

В результате внешнеполитической деятельности царя Федора Ивановича Россия: 1) присоединила территории Причерноморья 2) овладела Волжским торговым путем 3) освободилась от золотоордынской зависимости 4) вернула территории, захваченные шведами во время Ливонской войны

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