360ц перевисти в килиграммы

Математика
360ц перевисти в килиграммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер равен 100 кг, 360 центнеров = 36000 килограммов
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