Решить задачу с помощью уравнений: Сплав состоит из 2 частей золота,1 части платины и 10 частей серебра. Сколько золота,платины и серебра содержится в сплаве массой 910 г? Только можно пж поподробней решение
Математика
Решить задачу с помощью уравнений: Сплав состоит из 2 частей золота,1 части платины и 10 частей серебра. Сколько золота,платины и серебра содержится в сплаве массой 910 г? Только можно пж поподробней решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+10х=910 13х=910 х=910:13 х=70 2*70=140 золота 1*70=70 платина 10*70=700 серебро
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