Решить задачу с помощью уравнений: Сплав состоит из 2 частей золота,1 части платины и 10 частей серебра. Сколько золота,платины и серебра содержится в сплаве массой 910 г? Только можно пж поподробней решение

Математика

Решить задачу с помощью уравнений: Сплав состоит из 2 частей золота,1 части платины и 10 частей серебра. Сколько золота,платины и серебра содержится в сплаве массой 910 г? Только можно пж поподробней решение

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