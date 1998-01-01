Книга рекордов металлов!!! Срочно!!!!

Гость: Гость:

Самым распространенным элементом в земной коре является кислород. Его весовое содержание оценивается в 49% от массы земной коры. Самый редкий элемент в земной коре - это астат. Его содержание во всей земной коре, по оценкам специалистов составляет всего 0,16 грамм. Второе место занимает франций. Самым распространенным элементом во вселенной является водород. На него приходится примерно 90% всех атомов во вселенной. Второе место занимает гелий. Самым сильным стабильным окислителем, является комплекс дифторида криптона и пентафторида сурьмы. Из-за сильного окисляющего действия (окисляет почти все элементы в высшие степени окисления, в том числе окисляет кислород воздуха до соли диоксигенила) для него очень трудно измерить электродный потенциал. Единственный растворитель, который реагирует с ним достаточно медленно - безводный фтористый водород (реакция сольволиза и распада). Появились новые претенденты на звание самого сильного окислителя - это AgF3 и NiF4 в виде катионных форм в растворе фтороводорода; данные высшие фториды способны окислять LiPtF6 до PtF6 (но было показано, что NiF4 не окисляет криптон). Самым плотным веществом среди всех веществ на Земле, является осмий. Его плотность составляет 22,587 г/см3 и немного превосходит иридий. В космосе существуют звезды, у которых плотность вещества достигает внутриядерной величины, к ним например, относятся нейтронные звезды. Самый легкий металл - это литий. Его плотность составляет 0,543 г/см3. Самым легким газом и самым легким неметаллом, является водород. Масса 1 литра составляет всего 0,08988 грамм (при 0°С). Он же является самым легкоплавким неметаллом при обычном давлении (температура плавления = -259,19°С). Самой легкой жидкостью, является жидкий водород. Масса 1 миллилитра составляет всего 0,07 грамм. Самым тяжелым неорганическим газом при комнатной температуре, является гексафторид вольфрама (т. кип. +17°C). Его плотность в виде газа составляет 12,9 г/л, т.е. в нем могут плавать некоторые виды пенопласта. Среди газов с температурой кипения ниже 0°C рекорд принадлежит гексафториду теллура с плотностью газа при 25°С 9,9 г/л. Самый дорогой металл - это калифорний. На сентябрь 1998 года цена изотопного отделения Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) на калифорний была такова: $180.25 за микрограмм калифорния-249 и $56.00 за микрограмм калифорния-252. Из чистых изотопных материалов самым дорогим видимо является изотоп Pm-147, который в 1998 году стоил 10000 долларов за микрограмм. Из нерадиоактивных, самым дорогим возможно является родий. Следует учесть, что сравнение цен металлов часто некорректно, так как цена зависит от вида металла, изотопной чистоты, технической чистоты, формы его выпуска, продающей фирмы, текущей ситуации на мировом рынке металлов. Так же цены на металлы быстро изменяются, и, вполне возможно, что рекордсменом в настоящий момент является уже другой металл. Веществом с наименьшей температурой кипения, является гелий. Его температура кипения равна -269 градусов по Цельсию. Гелий - единственное вещество не имеющее температуры плавления при обычном давлении. Даже при абсолютном нуле он остается жидким и может быть получен в твердом виде только под давлением (3 МПа). Жидкий гелий широко используется в криогенной технике. Самый тугоплавкий металл - это вольфрам. Веществом с наибольшей температурой кипения, является вольфрам. Его температура кипения равна 5680 градусов по Цельсию. Самый тугоплавкий материал - это сплав карбидов гафния и тантала (1:1). Самый жаростойкий материал был представлен на аэрокосмической выставке. Он является композитом и может в течение некоторого времени выдерживать температуру 10000°C. Самым легкоплавким металлом, является ртуть. Самым легкоплавким сплавом, является эвтектика ртути с таллием (8,55 ат% таллия) с температурой плавления -59°C. Самую высокую растворимость в воде среди твердых веществ при комнатной температуре имеет комплекс нитрата аммония с двумя молекулами азотной кислоты. Самым стойким к кислотам металлом, является иридий. Самой сильной стабильной кислотой является раствор пентафторида сурьмы во фтористом водороде. Вещество с самой высокой температурой сверхпроводимости. Hg0,8Ba2Ca2Cu3,2O8Fx имеет критическую температуру сверхпроводимости при обычном давлении Tc = 138 К (-135°C). Самым твердым металлом является хром. Правда его твердость сильно зависит от чистоты. Самым мягким металлом при комнатной температуре является цезий. Самым твердым материалом и самым твердым неметаллом по прежнему является алмаз, Самым электропроводным металлом при комнатной температуре является серебро.