Из 100 кг свёклы получается 7км сахара сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы
Математика
Из 100 кг свёклы получается 7км сахара сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы
Ответ(ы):
Гость:
3 тонны= 3000кг 100кг свеклы - 7кг сахара3000кг свеклы - х кг сахарах = 7*3000 : 100 =210кг сахара
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