Из 100л молока получается 3 кг 700 г масла. Сколько масла получается из 18 л молока?
Математика
Из 100л молока получается 3 кг 700 г масла. Сколько масла получается из 18 л молока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр-37 100 литров-3 кг 700 грамм 18 литров-? кг 1) 3700:100=37 2) 37:18=2 кг 100грамм наверное так не говорю что у меня верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Математика
Скобка 4 пятых плюс 1одна шестая скобка закрывается умножить скобка открывается 23,2 третих минус 15 пять девятых скобка закрывается умножить на 45...
Английский язык
Математика