Из 100л молока получается 3 кг 700 г масла. Сколько масла получается из 18 л молока?

Математика
Из 100л молока получается 3 кг 700 г масла. Сколько масла получается из 18 л молока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр-37 100 литров-3 кг 700 грамм 18 литров-? кг 1) 3700:100=37 2) 37:18=2 кг 100грамм наверное так не говорю что у меня верно
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