Сочинить стихотворение про облако кошку

Литература
Сочинить стихотворение про облако кошку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облако в виде кошки??
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