Схему слово велосипед
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Схему слово велосипед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В — [в’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий е — [и] — гласный, безударный л — [л] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [а] — гласный, безударный с — [с’] — согласный, парный глухой, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный п — [п’] — согласный, парный глухой, парный мягкий е — [э] — гласный, ударный д — [т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый В слове 9 букв и 9 звуков.
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