Помогите найти аргументы к сочинению "Что прощаем врагам не прощаем друзьям" с комментариями. Заранее спасибо.
Русский язык
Помогите найти аргументы к сочинению "Что прощаем врагам не прощаем друзьям" с комментариями. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примером может быть повесть "Сотников" Василий Владимировича Быкова, где рассказываеться о двух партизанах посланные в деревню добывать продукты для небольшого отряда. Это Сотников и его товарищ Рыбак. Они попадают в руки врага. Рыбак предает своего товарища опасаясь за свою жизнь, а Сотников перед смертью сказал ему: -Пошел к черту!Это показывает то, что сотников даже присмерти не простил своего друга за предательство, ведь его руками его убили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие из перечисленных городов не входили в состав византии при юстиниане равенн?? антиохия александрия париж рим суассон?
Русский язык
Английский язык
Математика
4 класс как решить задачу Строительная площадка занимает прямоугольный участок д??ина участка 130 метров а ширина на 80 метров короче какую площадь...
История