Помогите найти аргументы к сочинению "Что прощаем врагам не прощаем друзьям" с комментариями. Заранее спасибо.

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Помогите найти аргументы к сочинению "Что прощаем врагам не прощаем друзьям" с комментариями. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примером может быть повесть "Сотников" Василий Владимировича Быкова, где рассказываеться о двух партизанах посланные в деревню добывать продукты для небольшого отряда. Это Сотников и его товарищ Рыбак. Они попадают в руки врага. Рыбак предает своего товарища опасаясь за свою жизнь, а Сотников перед смертью сказал ему: -Пошел к черту!Это показывает то, что сотников даже присмерти не простил своего друга за предательство, ведь его руками его убили.
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