4 класс как решить задачу Строительная площадка занимает прямоугольный участок д??ина участка 130 метров а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка

Математика
4 класс как решить задачу Строительная площадка занимает прямоугольный участок д??ина участка 130 метров а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130-80=50 м-ширина S=a*b S=130*50=6500 м²-площадь Ответ:6500 м²
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