4 класс как решить задачу Строительная площадка занимает прямоугольный участок д??ина участка 130 метров а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка

Математика

4 класс как решить задачу Строительная площадка занимает прямоугольный участок д??ина участка 130 метров а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка

Автор: Гость