Гомозигота и гетерозигота в биологии СВОИМИ СЛОВАМИ!!!!!
Биология
Гомозигота и гетерозигота в биологии СВОИМИ СЛОВАМИ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетерозигота - ген, несущий в себе как доминантный, так и рецессивный признак. гомозигота - ген, несущий в себе только доминантные признаки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
По какому типу кровеносных сосудов кровь течет с максимальной скоростью? В чем гл??вное отличие в строении артерий от вен? По какому типу кровеносн...
Физика
Автобус алгашкы 9 км жолды 36 км /саг жылдамдыкпен , ал келеси 27 км жолды 54 км / саг жы??дамдыкпен журди.Автобс козгалысыннын орташа жылдамдыгы к...