Гомозигота и гетерозигота в биологии СВОИМИ СЛОВАМИ!!!!!

Биология
Гомозигота и гетерозигота в биологии СВОИМИ СЛОВАМИ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетерозигота - ген, несущий в себе как доминантный, так и рецессивный признак. гомозигота - ген, несущий в себе только доминантные признаки.
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