Памятка о личной гигиене)Пожалуйста помогите *заранее Спасибо!!!

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Памятка о личной гигиене)Пожалуйста помогите *заранее Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)следить за собой (чистить зубы,ходить в чистой одежде,мытся,выглядить ухожано)
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