62,3+(50,1-3,3*(96,96))*1,8=... Помогите пожалуйста!!! срочно надо!!! И если можно по действиям
Математика
62,3+(50,1-3,3*(96,96))*1,8=... Помогите пожалуйста!!! срочно надо!!! И если можно по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3,3*96,96=319,968 2. 50,1-319,968=-269,968 3. -269,968*1,8=-485,7624 4. 62,3-485,7624=-423,4624
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