Самостоятельная работа №3 в 1 выполни деление в столбик сделай проверку 940:4 975:3 714:2 804:4 2)реши задачу в лагерь едут 356 детей за ними пришло 6 автобусов в каждом из которых могут расположиться 56 человек сколько детей...

Математика

Самостоятельная работа №3 в 1 выполни деление в столбик сделай проверку 940:4 975:3 714:2 804:4 2)реши задачу в лагерь едут 356 детей за ними пришло 6 автобусов в каждом из которых могут расположиться 56 человек сколько детей будет ждать следующий автобус. 3)используя диагональ свойства диагоналей квадрата начерти квадрат диагонали которого равны 4 см 4)переставь одну палочку так чтобы равенства стали верными х-1+1v и 1-111=11 (1 это палочки)

Автор: Гость