Самостоятельная работа №3 в 1 выполни деление в столбик сделай проверку 940:4 975:3 714:2 804:4 2)реши задачу в лагерь едут 356 детей за ними пришло 6 автобусов в каждом из которых могут расположиться 56 человек сколько детей...
Математика
Самостоятельная работа №3 в 1 выполни деление в столбик сделай проверку 940:4 975:3 714:2 804:4 2)реши задачу в лагерь едут 356 детей за ними пришло 6 автобусов в каждом из которых могут расположиться 56 человек сколько детей будет ждать следующий автобус. 3)используя диагональ свойства диагоналей квадрата начерти квадрат диагонали которого равны 4 см 4)переставь одну палочку так чтобы равенства стали верными х-1+1v и 1-111=11 (1 это палочки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2). 1)56•6=336 (дет.) уехали 2)356-336=20 ответ:20 детей будут ждать следующий автобус.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Помогите пожалуйста составить 3 предложения на французском!!! первая тема: что так??е дружба? вторая тема: где была, что понравилось и что чувствов...
Математика
Математика
Информатика
при помощи 16-символьного алфавита было составлено сообщение объёмом 1,5 кило байт. Сколько символов в этом сообщении?