По какому типу кровеносных сосудов кровь течет с максимальной скоростью? В чем гл??вное отличие в строении артерий от вен? По какому типу кровеносных сосудов кровь течет с максимальным давлением? По каким сосудам кровь течет от...

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Изи По артериям кровь заметно течет быстрее и самое главное под большим давлением!Отличие в том,что стенки артерии упругие и прочные.а у вен мыгкие и рыхлые.По аорте кровь течет с самым большим давлением,так как выскочив из сердечка кровь имеет самое большое давление,оно высшим вроде называется,а потом она постепенно снижает давление.От сердечка кровь течет по артериям.которые потом расходятся на капилляры.В сердечко в заключении большого круга кровь насыщенная углекислым газом идет по вене!Расскажу у большом круге- кровь насыщенная килородом идет по артериям(начиная с аорты) и идет к тканям и клеткам человека,там она разветвляется на капилляры,где отдает кислород и забирает от клеток и тканей углекислый газ,и обратно капилярры превращаются в вены и доходят до правого предсердия