Сочинени дашо гуьйре поооооожжжж
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Сочинени дашо гуьйре поооооожжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еъна кхечи гуьйре дашо, Хьуьнхахь гулдеш шортта гlаш. Мархаш евли латта дашо, Махо до шен гlуллакхаш. Дlадоьдуш ду мехкан дакъа, Стиглахула узам беш, Цара ойла йоккху акха, Легашкахь шад хlоттабеш. Узамашца евлла цlера, Къилбе йоьлху гlаргlулеш. Ишколашка кхойкхуш бераш, Бека зевне горгалеш. Цхьалхадовлу дитташ бешахь, Туьйсуш можа барзакъаш. Наха болх бо арахь бертахь, Чудерзош шаьш хьегна къа.
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