НА ПОМОЩЬ ПОМОГИТЕ АА На тело массой 2160 кг, лежащее на горизонтальной дороге, дей??твует сила, под действием которой тело за 30 секунд пройдет расстояние 500 метров. Найти величину этой силы. ПЛИИИЗ

Физика
НА ПОМОЩЬ ПОМОГИТЕ АА На тело массой 2160 кг, лежащее на горизонтальной дороге, дей??твует сила, под действием которой тело за 30 секунд пройдет расстояние 500 метров. Найти величину этой силы. ПЛИИИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2160кг t=30 секунд S=500м a-? F-? Решение: Тело двигалось не из состояния покоя, значит. вспоминаем формулу... S=(a*t^2)/2 Выводим ускорение: a=2S/t^2 a=500*2/30^2 a=1000/900 a=1,1 м/с^2 (На целое число не делится) Так как на тело не действуют другие не сбалансированные силы, то Fравнодействующая=F Вспоминаем второй закон Ньютона: Fравн=m*a Fравн=2160*1,1 Fравн=2376 Н Fравнодействующая=F=2376Н
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