Какие из перечисленных городов не входили в состав византии при юстиниане равенн?? антиохия александрия париж рим суассон?

История

Какие из перечисленных городов не входили в состав византии при юстиниане равенн?? антиохия александрия париж рим суассон?

Автор: Гость