Как решить задачку вот:Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли д??а поезда.Расстояние между городами 564 км.Один шел со скоростью 42 км/ч.С какой скоростью шел другой поезд, если они встретились через 6 часов??
Математика
Как решить задачку вот:Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли д??а поезда.Расстояние между городами 564 км.Один шел со скоростью 42 км/ч.С какой скоростью шел другой поезд, если они встретились через 6 часов??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Скорость сближения поездов равна: 564 : 6=94 (км/час) Скорость другого поезда составляет: 94-42=52 (км/час) Ответ: Скорость другого поезда 52км/час
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