Как решить задачку вот:Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли д??а поезда.Расстояние между городами 564 км.Один шел со скоростью 42 км/ч.С какой скоростью шел другой поезд, если они встретились через 6 часов??

Математика

Как решить задачку вот:Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли д??а поезда.Расстояние между городами 564 км.Один шел со скоростью 42 км/ч.С какой скоростью шел другой поезд, если они встретились через 6 часов??

Автор: Гость