О чём это стихотворение? Керн

Литература
О чём это стихотворение? Керн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом стихотворении говорится о любви. Стихотворение Керн А.С.Пушкин написал для своей возлюбленной. Он сравнивал её с чем-то божественным, неземным. Возлюбленная была для него необыкновенно прекрасная.
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