Сравнение Герды со Снежной королевой

Литература
Сравнение Герды со Снежной королевой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герда:милая,добрая, очень любит кая и хочет ему помочь;снова. Каролина, злая,надменная, грубая ,и ей нужно только кай прости но больше не могу помогла чем с могла
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