Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?

Математика
Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?
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Ответ(ы):
Гость:
11 слов. Так как каждую букву- только один раз
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