Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?
Математика
Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?
Ответ(ы):
Гость:
11 слов. Так как каждую букву- только один раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Замени в слове одну букву так чтобы новое слово соответствовало звуковой схеме. З??пиши новое слово.
Русский язык
Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои действия. ... Объясните свои действия. 5 (котёнок), 4 (львёнок), 2 (ножн...