Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?

Математика

Из 11 букв а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й составляют 3 – буквенное слово, начинающееся с согласной буквы. Сколько можно составить таких слов , используя каждую букву только один раз?

Автор: Гость