Из 150 кг чайного листа получили 6,3 кг чая. Сколько чая получится из 60 кг чайного лис??а? Ребят) Срочнооооо!!!!!

Математика
Из 150 кг чайного листа получили 6,3 кг чая. Сколько чая получится из 60 кг чайного лис??а? Ребят) Срочнооооо!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150/6.3=24.1(1кг чая) 60/24.1=2.5(получиться столько чая)
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