Из 16 вагонов, перевозящих автомобили, сформированы 2 состава. Сколько вагонов в ка??дом составе, если на одном из них на 18 вагонов больше, чем в другом?
Математика
Из 16 вагонов, перевозящих автомобили, сформированы 2 состава. Сколько вагонов в ка??дом составе, если на одном из них на 18 вагонов больше, чем в другом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может 106 вагонов? 1) (106-18):2=44(вагона) в 1 составе106-44=62(вагона) во 2 составе
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