Из 16 вагонов, перевозящих автомобили, сформированы 2 состава. Сколько вагонов в ка??дом составе, если на одном из них на 18 вагонов больше, чем в другом?

Математика

Из 16 вагонов, перевозящих автомобили, сформированы 2 состава. Сколько вагонов в ка??дом составе, если на одном из них на 18 вагонов больше, чем в другом?

Автор: Гость