Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?

Физика
Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=5 кг с=4200 Дж/кгград L=2,3*10^6 Дж/кг t1=0 C t2=100 C Q-?     Q=Q!+Q2   Q1-нагревание воды   Q1=mc(t2-t1) Q1=5*4200*100     Q1=2.1*10^6 Дж Q2-испарение воды   Q2=mL    Q2=5*2.3*10^6=11.5*10^5 Дж Q=2.1*10^5+11.5*10^5=13.6*10^6 Дж=13,6 МДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
в сказке о мертвой царевне как найти тропы
Ответить
Українська мова
Чьотири слова з префіксом,корінем,суфіксом,закінченням
Ответить
История
Какие события в истории связаны с Карлом 1
Ответить
Математика
Вычислить средняя археология чисел:6 и 20
Ответить
Математика
Сколько будет ( 3 × 10 )в 3 степени
Ответить