Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?
Физика
Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=5 кг с=4200 Дж/кгград L=2,3*10^6 Дж/кг t1=0 C t2=100 C Q-? Q=Q!+Q2 Q1-нагревание воды Q1=mc(t2-t1) Q1=5*4200*100 Q1=2.1*10^6 Дж Q2-испарение воды Q2=mL Q2=5*2.3*10^6=11.5*10^5 Дж Q=2.1*10^5+11.5*10^5=13.6*10^6 Дж=13,6 МДж
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