Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?

Физика

Какое количество энергии нужно затратить,чтобы воду массой 5кг,взятую при температуре0°С,довестм до кипения и испарить ее?

Автор: Гость