Какие события в истории связаны с Карлом 1

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Карл Великий был коронован в 800 году, став императором огромного государства. Это историческое событие стоит в ряду со взятием Бастилии или с битвой при Мариньяно в 1515 году. Но часто забывают, что если бы не женщины. Карл, возможно, никогда бы не достиг столь больших высот. Он остался бы просто франкским королем, как его отец, Пипин Короткий, и не вошел в историю вместе с царем Давидом, Юлием Цезарем, Александром Македонским…К своему счастью, Карл Великий не мог жить без женщин. За свою жизнь он сменил девять жен, пять из которых были его законными супругами.Все его спутницы способствовали тому, что из него получился человек образованный, лукавый, отважный, дипломатичный, как нам его преподносят историки. Эти женщины оказали значительное влияние и на политику императора Каролингов, его взгляды, нравы, военную доктрину, распределение финансов и т. д. При помощи ласк, капризов и слез, используя расположение короля, они часто побуждали его к принятию неожиданных решений.