Сочинение как я провел каникулы со страдательными причастиями

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Летние каникулы из всех школьных каникул мне нравятся больше всего, потому что они самые длинные и приходятся на летний период. Лето – это один из самых лучших сезонов года, который предоставляет много вариантов для провождения времени. Можно целыми днями гулять на улице, а не сидеть дома. Ходить на море, озеро, речку. Наслаждаться природой.Летние каникулы мне ещё нравятся, потому что солнце встаёт рано и заходит поздно. Дни очень длинные, а ночи тёплые. Можно вечером выйти на улицу и полюбоваться закатом. После того, как солнце зайдёт, приятно посидёть или походить по улице, наслаждаясь тёплым воздухом, послушать сверчков и полюбоваться ночным звёздным небом.На летних каникулах можно играть в различные спортивные игры: футбол, волейбол. Можно просто ходить и любоваться красотой лета, как цветут деревья, цветы. Летом много людей ходят на море, речку, купаться, загорать, весело проводить время. Летние каникулы являются одними из самых любимых каникул среди школьников.