Первоклассница Лида обменяла свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие? А) экономика Б) культура В) дружеское общение
Обществознание
Первоклассница Лида обменяла свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие? А) экономика Б) культура В) дружеское общение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В . Общение с друзьями ОЧЕНЬ важно . Обмен вещами - главное составляющее дружбы .
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