Первоклассница Лида обменяла свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие? А) экономика Б) культура В) дружеское общение

Обществознание

Первоклассница Лида обменяла свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие? А) экономика Б) культура В) дружеское общение

Автор: Гость