Запишите слово в котором буква е обозначает два звука лезвие маркет ледник решать
Русский язык
Запишите слово в котором буква е обозначает два звука лезвие маркет ледник решать
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Правильный ответ:лезвие
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