Запишите слово в котором буква е обозначает два звука лезвие маркет ледник решать

Русский язык
Запишите слово в котором буква е обозначает два звука лезвие маркет ледник решать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ:лезвие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька
Ответить
Математика
Что в России на первом месте, а во Франции на втором?
Ответить
История
Политика <военного коммунизма> в России предполагала
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую н...
Ответить
Литература
Как в образе Самсона проявилась черта маленького человека?
Ответить