Политика lt;военного коммунизмаgt; в России предполагала

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Политика lt;военного коммунизмаgt; в России предполагала
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Гость:
Вое́нный коммуни́зм — название внутренней политики Советского государства, проводившейся в 1918 — 1921 гг. в условиях Гражданской войны. Её характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности (частично) , государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрещение частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнительство в распределении материальных благ, милитаризация труда. Такая политика соответствовала принципам, на основе которых, по мнению марксистов, должно было возникнуть коммунистическое общество. В историографии имеются различные мнения по вопросу о причинах перехода к такой политике — кто-то из историков считал, что это была попытка командным методом «ввести коммунизм» , другие объясняли её реакцией большевистского руководства на реалии Гражданской войны. Такие же противоречивые оценки давали этой политике и сами вожди большевистской партии, возглавлявшие страну в годы Гражданской войны [1]. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе к НЭП было принято 15 марта 1921 года на X съезде РКП (б).
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