ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую не более 4 команд которая и числа 7 получает 52 укажите лишь номера команд
Информатика
ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую не более 4 команд которая и числа 7 получает 52 укажите лишь номера команд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7*2 = 14 (1) 2. 14-1 = 13 (2) 3. 13*2 = 26 (1) 4. 26*2 = 52 (1) Ответ: 1211
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