ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую не более 4 команд которая и числа 7 получает 52 укажите лишь номера команд

Информатика

ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую не более 4 команд которая и числа 7 получает 52 укажите лишь номера команд

Автор: Гость