Как в образе Самсона проявилась черта маленького человека?
Литература
Как в образе Самсона проявилась черта маленького человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда он приехал в Петербург, он хотел поговорить с Минским. Но поговорив Минский дал ему деньги. Смотритель хотел кинуть в него деньги и уйти, но он не мог т.к. он низкий по чину. А аот Минский мог его хоть в шею гнать из города
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