Как в образе Самсона проявилась черта маленького человека?

Гость: Гость:

Когда он приехал в Петербург, он хотел поговорить с Минским. Но поговорив Минский дал ему деньги. Смотритель хотел кинуть в него деньги и уйти, но он не мог т.к. он низкий по чину. А аот Минский мог его хоть в шею гнать из города