Что в России на первом месте, а во Франции на втором?
Математика
Что в России на первом месте, а во Франции на втором?
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