Помогите пожалуйста мне там надо выптсать из загадки глаголы с приставками. заранее спасибо!

Русский язык
Помогите пожалуйста мне там надо выптсать из загадки глаголы с приставками. заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влетит, прошепчет, загудит, притихнет, умчится, примчится, вздумает.
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